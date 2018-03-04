Министерство образования и науки в связи с нехваткой газа в стране рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно. С учетом выходных (8-11 марта) это составляет 9 дней подряд.

Министерство также обратило внимание, что решение о приостановке работы вузов принимают сами заведения в пределах своей автономии, передает со ссылкой на .

Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

За последние несколько дней в Украине выпало много снега и существенно похолодало. Из-за этого в отменили занятия в школах, а на дорогах страны ограничили движение.

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