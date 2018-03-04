поддержал президента Соединенных Штатов в решении продлить санкции против России еще на год. Об этом президент Украины написал на странице в Facebook, передает со ссылкой на .

"Я приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкции против России! Это четкое сообщение агрессору о том, что действие ограничительных мер будет оставаться в силе до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ни пропаганда, ни грохот оружия, ни энергетический шантаж не подорвали бы проукраинскую коалицию!", - говорится в сообщении.

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ПП: Вітаю рішення Президента Donald J. Trump продовжити дію американських санкцій проти Росії! Це чіткий сигнал агресо...

Опубліковано Петром Порошенком 2 березень 2018 р.

Напомним, ранее в пятницу, 2 марта, президент Дональд Трамп продлил на один год национальную чрезвычайную стратегию против России из-за ее аннексии Крыма и агрессии в Украине. уже часто продлевали санкции против России в 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма, позже расширяли и продолжали их несколько раз.

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