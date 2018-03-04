Во французских Альпах в результате схода снежной лавины погибли 4 человека.

Об этом сообщает Le Figaro, передает со ссылкой на .

Трагическое событие произошло близко горнолыжного курорта Валь д'Изер. По предварительной информации, под лавину попали горный гид и пятеро туристов, которые отправились в поход. Гид сумел спастись, четверо туристов погибли, сейчас спасатели ищут пятого участника похода.

С начала катального сезонную во Франции от схода лавин погибли 16 человек, еще 11 получили ранения.

Ранее во Франции из-за схода снежной лавины погибли 43-летний мужчина и его 11-летняя дочь, трагедия произошла в департаменте Савойя.

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