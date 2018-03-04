В столице Греции, Афинах участники анархических групп громят магазины в центре города.

Об этом сообщает Protothema, передает со ссылкой на .

Сегодня утром, вооружившись молотками и дубинками, почти 2 десятка молодых атаковали магазины в Афинах. За эту неделю это уже второй подобный случай, пока никто не пострадал, полиция дополнительно выводит на улицы 200 правоохранителей.

Протесты происходят в знак поддержки 29-летнего мужчины, которого подозревают в покушении на жизнь бывшего премьер-министра страны Лукаса Пападемоса. Он был серьезно ранен взрывом, после того как открыл оставленный ему пакет.

Полиция нашла подозреваемого в покушении, и посадила его в тюрьму. Мужчину хотели перевезти в другой город Греции, но он начал голодовку и попал в больницу. Именно его поддерживают анархисты, и требуют немедленного освобождения.

В Украине задержали 9 человек, которые устроили драку с правоохранительными во время митинга возле Верховной Рады. В результате инцидента травмы получили 14 силовиков.

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