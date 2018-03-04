Спикеры парламентов Украины и Молдовы подписали открытое письмо председателям парламентов европейских стран относительно оценки "Северному потоку - 2" как фактора дестабилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, передает со ссылкой на .

В частности, председатель Верховной Рады Украины и спикер парламента Республика Молдова Андриан Канду дали оценку "Северному потоку - 2" как попытку России ослабить Украину и Молдову.

"В этом письме даны оценку "Северному потоку - 2" как фактора дестабилизации, подчеркнуто попытки повлиять со стороны руководства Российской Федерации на Европейские государства и ослабить наши государства, - отметил Председатель Верховной Рады, - Как я и говорил, 10-11 марта это письмо будет подписан также спикерами Литвы и Польши. Это будет действительно письмо от трех спикеров. Это собственно тот случай, когда мы можем говорить одним голосом".

Также сообщается, что Парубий в рамках визита в Республику Молдова в пятницу во время встречи с Андрианом Канду отметил, что Украина и Молдова должны активнее формировать свои двусторонние отношения.

Парубий подчеркнул, что "мы – не серая зона, мы – щит, мы на передовой и, кроме требований к нам, надо чтобы услышали наш голос, и мы должны делать все, чтобы было больше понимания нашей ситуации".

"Когда наши действия и наши заявления будут общими, наш голос будет звучать громче", - отметил он. Добавив, что сотрудничество должно касаться не только наших стран, но и всех стран, соседей России, от Балтии до Черного моря.

Председатель Верховной Рады обратил внимание на то, что во время последней Парламентской Ассамблеи "Украина – Польша – Литва" была обсуждена идея относительно написания общего письма о разрушающей роли проекта "Северный поток-2".

Парубий выразил благодарность спикеру Молдовы за готовность присоединиться к подписанию этого письма. Он также отметил, что спикеры Литвы и Польши присоединят свои подписи 11 марта в Вильнюсе, где у них будет двусторонняя встреча.

"Я уверен, такое действие показывает позицию целого региона в отношении таких проектов, которые влияют на европейскую политику", - добавил он.

Спикер Парламента республики Молдова, в свою очередь, подчеркнул, что поддержат все предложенные инициативы и осуждают аннексию Крыма и военные действия на Востоке.

"Мы высоко оцениваем позицию Украины в реализации тех проектов, которые были предложены в прошлом году. Мы готовы сотрудничать в реализации реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией в части антикоррупционных судов", -подчеркнул он.

Напомним, как сообщалось ранее, в "НАК " Украина" считают, что в результате запуска "Северного потока" украинская экономика может прекратить свой рост.

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