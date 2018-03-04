Самый электромобиль компании Tesla презентовали в выставочном центре " Экспоплаза" на столичной ул. Салютной. Там сейчас проходит выставка электротехники Plug-in Ukraine, передает со ссылкой на .

Tesla Model 3 привез в Украину на этой неделе автосалон ElectroCars. Такая машина - единственная в Украине. В ЕС ее начнут продавать с июля. В первые заказчики, не связанные с заводом Tesla, получили машины в декабре. В электронной очереди на эту модель сейчас стоит более 400 тыс. человек.

"То, что Tesla Model 3 появилась в нашем государстве сейчас, раньше чем во многих других странах, является доказательством того, что Украина - страна инноваторов", - говорит Gazeta.ua руководитель автосалона Александр Кравцов.

Он приобрел машину, на которой в декабре прошлого года поставили мировой рекорд.

"На нем редактор американского издания The Drive Алекс Рой и его предыдущий хозяин Даниэль Зорилья провели 4-суточный тест-драйв с пробегом 4602 километров. Проехали ее за короткое время - 50 часов 16 минут 32 секунды. Это на 5 часов быстрее, чем летом в позапрошлом году такую ​​дистанцию ​​прошла Tesla Model S. Я связался в интернете с Даниэлем и купил авто ", - рассказывает он.

Электромобиль имеет кузов седан, но меньшего размера, чем Model S. Концепция машины похожа - спереди и сзади багажники, аккумуляторы встроенные в полу, в салоне - полный минимализм. Управление климатической, акустической и другими системами осуществляется с большого сенсорного экрана, расположенного по центру торпеды. На нем также отображается скорость, пройденный километраж и заряд батареи.

Электромобиль - переднеприводный. Оснащен двигателем мощностью 400 л.с. Он разгоняет машину до 100 км / ч за 5 секунд. Максимальная скорость - 207 км / ч.

"На одном заряде проезжает 500 километров. Заряжать его можно как от обычной розетки, так и от скоростной", - объясняет Александр Кравцов.

Единственная в Украине Tesla Model 3 - в полной комплектации. Имеет панорамную крышу с легким тонированием, 8 камер кругового обзора, встроенных в различные элементы кузова, 12 ультразвуковых датчиков. Машина оснащена одним из самых совершенных в мире полуавтономным автопилотом.

Карточки от первой партии електромбилив Tesla Model 3 получили сотрудники компании производителя в июле прошлого года.

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