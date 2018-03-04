На Харьковщине спасатели извлекли из-под снежного завала 12-летнюю девочку, которая едва не погибла.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области, передает со ссылкой на .

К спасателям в селе Ивашки Золочевского района Харьковской области поступило сообщение о том, что 12-летний ребенок попал под снежный сугроб. Позже стало известно, что две девочки гуляли оврагом. Одна из низ по неосторожности подошла к краю 20-метровой пропасти, в это время произошел обвал и ребенок впла вместе с большим количеством снега.

На месте происшествия сразу собралась большое количество людей, которые искали девочку, позже прибыло и 5 спасателей. Они за короткое время нашли потерпевшую под двухметровым слоем снега, но девочка уже не дышала. Спасатели сразу начали реанимировать ребенка, и смогли вернуть ее к жизни.

Сильные снегопады начались в Украине с 27 февраля, и привели к отмене учебы в школах, осложнению движения общественного транспорта, закрытии аэропортов. По прогнозам погода должна лучшиться после 3 марта.

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