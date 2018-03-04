В Берлине произошло необычное с участием двух транспортных средств.

Об этом сообщила в Twitter полиция города, передает со ссылкой на .

Необычным этуо делает то, что столкнулись автобус и вертолет.

"В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21", - сообщают копы.

Автобус проезжая возле спасательного вертолета, задел его лопасти. В результате транспортного происшествия возникли проблемные пробки, так как произошло оно рядом с большое узловой транспортной станцией. Полиция считает виновным водителя автобуса.

В компании BVG к инциденту отнеслись с юмором, написав в Twitter: "Автобус - 1: Вертолет - 0".

Аномально холодная температура и снегопады накрыли Украину, что осложнило движение транспорта. На сайте Gazeta.ua появилась подборка видео о том, как автомобили борются с снегом и сугробами.

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