Смерть ребенка на Сумщине не связана с прививкой против туберкулеза.

Об этом говорится в заключении региональной группы оперативного реагирования, передает со ссылкой на .

"Доказано, что развитие никоим образом не связано с иммунизацией. Привитые в один день, в одном учреждении здравоохранения, с одного флакона были еще 10 детей. У всех детей после введения вакцины жалобы отсутствуют", - говорится в заключении оперативной группы.

В связи с этим Гослекслужба должна отозвать распоряжение о временном запрете вакцины БЦЖ.

1 марта Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на продажу и использование болгарской вакцины против туберкулеза БЦЖ. Как утверждали ранее, после ее введения в Сумской умерла трехдневная ребенок.

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