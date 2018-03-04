Украинский футбол ждет громкий скандал: бывшее руководство в лице Григория Суркиса и Александра Бандурко, который был при Суркисе первым вице-президентом, растратило два миллиона евро, выделенных украинским клубам на развитие детского футбола.

Об этом сообщает издание ProsportUA, передает со ссылкой на .

В 2003 году Бандурко и компания заявили, что планируют построить в селе Гореничи базу для тренировок национальных сборных: на 40 гектарах под Киевом собирались соорудить манеж и минимум десять полноценных футбольных полей.

На деле же Бандурко и не построили ничего, кроме нескольких сотен метров забора, а в 2010 году идея строительства учебно-тренировочной базы была официально заброшена. Базу так и не построили, а вот деньги потратить успели и деньги немалые: в сумме Бандурко растратил на непонятные работы 2 млн евро.

Из них, правда, 350 тысяч евро ушли на закупку квартир для , остальное же на разнообразные работы на участке, где планировалось строить базу (и где сейчас стоит только ржавый забор).

Особенно интересно то, что потратили Бандурко и даже не деньги 2 миллиона евро были выделены Федерации как "платежи солидарности" украинским клубам в период с 2000 по 2004 год. Украинские же клубы якобы приняли решение уступить деньги , чтобы та могла на них построить тренировочную базу для сборных.

Теперь с "подвигами" Бандурко и Суркиса придется разбираться новому руководству Федерации, которая уже инициировала расследование по этому поводу. За растраченные Бандурко деньги придется отчитываться перед но базы нет, а участок, где ее планировали строить и куда закопали более полутора миллионов евро, даже не принадлежит . Результаты расследования Федерации относительно действий Бандурко и Суркиса обещают быть очень интересными.

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