Руководство Нафтогаза должно было просчитать варианты, в которых Россия не выполняет своих обязательств по контрактам. В частности, сделать запас газа на 12-14 дней от западных партнеров.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Ситуация контролируемая. Некоторые проблемы мы получили, но внедрили план, который был подготовлен на случай таких ситуаций. Мы не покупаем сжиженный российский газ уже более двух лет. Но за решением Стокгольмского суда, это было обязательство России...

Надо было Нафтогазу подумать и о другом варианте и вспомнить, с кем имеет дело - с агрессором, который в 2014 году совершил не только военную агрессию, но и энергетическую. Этого сделано не было, следовательно имеем такие последствия. Сейчас все службы в рамках этого плана работают", - сказал Гройсман.

По его словам, 6 марта ситуация будет стабилизирована.

Российский после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом.

В связи с этим в садах, школах и вузах до 6 марта приостановили обучение.

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