"" сейчас откровенно трясет, игра команды после зимней паузы оставляет желать лучшего, передает со ссылкой на .

В Лиге Европы киевляне едва прошли греческий АЕК, сыграв вничью по сумме двух игр (1:1 на выезде и 0:0 дома), при том, что соперник, особенно в киевском матче упустил несколько стопроцентных возможностей забить. Весеннюю часть чемпионата Украины "" начало неубедительной победой над "Олимпиком" (1:0), а в следующем туре сенсационно уступило на выезде "Вересу" (1:3).

Вместе с вердиктом Лозаннского суда, который оставил без изменений решение о техническом поражении за неявку на игру с "Мариуполем", отставание динамовцев в турнирной таблице от лидера "Шахтера" составляет уже 6 очков. Многие считают, что преодолеть эту пропасть киевлянам в нынешнем состоянии нереально и борьба за "золото" чемпионата действительно завершена. Тем более, что сам вынужден был признать, что его команда оказалась неготовой к весенней части сезона. В то же время намекнул, что нынешний тренерский штаб, который возглавляет Александр Хацкевич, может быть уволен в ближайшее время.

Gazeta.ua решила провести опрос между читателей, как долго, по их мнению, Хацкевич, который возглавил "" в начале июня прошлого года, продержится на своем посту. Голосование на данный момент продолжается, принять в нем участие вы сможете здесь.

В ближайшее время "" проведет два сложных поединка. В воскресенье, 4 марта, на "Олимпийском" бело-синие будут принимать претендента на бронзу, луганскую "Зарю", начало в 17.00. А 8 марта в Риме сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против местного "Лацио", начало в 22:05.

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