Дональд Трамп продлил на год санкции против России из-за ее аннексию Крыма и агрессию в Украине.

Об этом сообщается на сайте Белого Дома, передает со ссылкой на .

"В соответствии с разделом 202 (d) Национального закона о чрезвычайном положении я продолжаю на 1 год национальный чрезвычайное положение, провозглашенное в приказе 13660", - говорится в сообщении.

В документе указано, что действия в Украине включая аннексию Крыма и агрессией на Донбассе "продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, и помогать незаконному присвоению активов государства".

ввели санкции против России в 2014 году из-за незаконной аннексию Крыма, позже расширяли и продолжали их несколько раз.

опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Путин в свою очередь заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира