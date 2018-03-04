Четыре медработника из Национальной больницы Кеньятты в Кении оказались под следствием из-за того, что они сделали операцию на мозге не потому пациенту.

Медики перепутали бирки с именем, которые цепляют на халаты больных, передает со ссылкой на .

Оба мужчины прибыли в больницу одновременно. Их положили в одну палату.

Один из пациентов портебував операции по удалению сгустка крови из мозга. Другой имел закрытую черепно-мозговую травму и нуждался медикаментозного лечения.

Осознали ошибку, когда не смогли увидеть тромб через несколько часов после начала операции, говорят врачи.

Национальная больница Кеньятты - крупнейший медучреждение страны. Медицинская ошибка вызвала скандал. Нейрохирург, анестезиолог и двое молодец медработников были отстранены от исполнения обязанностей.

Врачи уверяют, что, несмотря на путаницу, оба пациенты выздоравливают.

3-месячную девочку с проломом черепа доставили в больницу Кропивницкого. К врачам обратились родители ребенка, проживающих в одном из райцентров. Младенец имел телесные повреждения, следовательно медики сообщили правоохранителям. Возбудили уголовное дело о "умышленном нанесении телесных повреждений".

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