Погода, Новости, загрузка...
Порошенко утвердил тайное положение о Силах спецопераций ВСУ
04.03.2018 08:29
Порошенко утвердил тайное положение о Силах спецопераций ВСУ По теме:

Президент утвердил тайное положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий приказ №52/2018 он подписал 3 марта 2018 года, сообщает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .

"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продолжается смена формата антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединенных сил. По словам главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, закон о реинтеграции Донбасса систематизирует использование Вооруженных сил и выполнения боевых задач, а также меняет формат основной операции.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить