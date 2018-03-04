Порошенко утвердил тайное положение о Силах спецопераций ВСУ По теме: Президент утвердил тайное положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ №52/2018 он подписал 3 марта 2018 года, сообщает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на . "Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в документе. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продолжается смена формата антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединенных сил. По словам главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, закон о реинтеграции Донбасса систематизирует использование Вооруженных сил и выполнения боевых задач, а также меняет формат основной операции.











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