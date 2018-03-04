Исследовательская группа из Корейского института передовых технологий (KAIST) разработала гибридный источник питания, для полной подзарядки которого требуется от 20 до 30 секунд, пишет со ссылкой на .

Традиционные аккумуляторы, функционирующие с помощью электролитов, имеют значительные ограничения по скорости подзарядки из-за того, что они не выдерживают высокого напряжения тока и быстро начинают выходить из строя. Кроме того, при их изготовлении используются взрывоопасные органические растворители, которые негативно сказываются на их экологичности.

Профессор Чынг Ку Канг и его коллеги из Высшей школы энергетики KAIST продумали конструкцию, которая не имеет вышеперечисленных недостатков. Они соединили волоконно-подобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды на поверхности графена. Графен был выбран в качестве основы не случайно: его "сетчатая" структура увеличивает общую площадь накопителя и обеспечивает ему более высокую емкость.

Вместительность аккумулятора определяется двумя электродами, а баланс между катодом и анодом делает силу поступающего тока более стабильной. Для создания катодов специалисты использовали оксид металла в суб-наноразмерных структурах − это позволило им повысить скорость обмена энергией и минимизировать ее потери.

Гибридный девайс может заряжаться при такой силе тока, которая в 100 раз превосходит стандартную. Для полного "насыщения" ему требуется только 20-30 секунд, даже при использовании маломощных систем зарядки, таких как USB-переходники или гибкие фотоэлементы. Таким образом, иновационное устройство не только выдерживает высокое напряжение, но и имеет длинный жизненный цикл, а значит, дольше прослужит своему владельцу.

По словам изобретателей, накопитель идеально подходит для "скоростной" зарядки портативных мобильных приборов.

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