Утром в воскресенье, 4 марта, в Черкасской области произошел смертельный пожар в Чигиринском Свято-Троицком монастыре. Отмечается, что в результате трагедии погибла служительница монастыря.

Об этом сообщает Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает .

Также уточним, что сообщение о происшествии поступило к спасателям в 6:21.

К сожалению, в результате крупного пожара погибла 53-летняя служительница монастыря. Тело женщины без признаков жизни спасатели обнаружили в задымленном помещении. Далее ее вынесли в безопасное место. Медикам скорой помощи не удалось вернуть женщину к жизни, они констатировали ее смерть.

Как выяснилось, в 06:30 пожар был локализован, а в 06:50 - полностью ликвидирован. Для тушения огня привлекались 1 пожарный автомобиль и пять спасателей.

На данный момент причина смертельного пожара устанавливается.

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