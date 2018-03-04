Для сохранения здоровья сердца не довольно избегать фастфуда и стрессов. Ученые настаивают – для здоровой сердечно-сосудистой системы важно употреблять правильные продукты, которые положительно влияют на состояние сердца, передает со ссылкой на со ссылкой на .

Итак, чтобы сердце "не подкачало", регулярно употребляйте:

Овес и ячмень

Клеточные стенки овса и ячменя содержат особый тип растворимого волокна, называемый бета-глюкан, который обладает множеством положительных свойств. Исследования показывают, что он нормализует реакцию организма на инсулина и повышает иммунитет.

Кроме того, это вещество способно снижать уровень холестерина.

"Бета-глюканы связываются с желчными кислотами и холестерином в кишечнике и предотвращают их всасывание в организм", - сказала сотрудник CNN, диетолог Лиза Дрейер .

Исследования показывают, что употребление 3 г бета-глюканов в день снижает уровень холестерина на 10%. В эквиваленте, это 2 столовые ложки овсяных отрубей или ячменя.

Лосось и прочая жирная рыба

Рыбий жир, особенно омега-3 жирные кислоты, имеют решающее значение для поддержания здорового сердца. То есть, жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, озерная форель и сардина, а также ракообразные, такие как омары, устрицы и кальмары, являются белковыми "бомбами" для здоровой сердечной диеты. Все они содержат защитные омега-3 жирные кислоты, в частности, LC omega-3, который содержит эйкозапентаеновую кислоту (EPA), докозапентаеновую кислоту (DPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA).

В ходе исследований было установлено, что эти вещества помогают поддерживать в норме сердечные ритмы. Кроме того, они препятствуют загустению крови, понижают кровяное давление и помогают сохранить крепкими и здоровыми сосуды.

Зеленые овощи

Салат, шпинат, капуста и прочие зеленые овощи богаты витаминами A, C, E и K и содержат антиоксиданты, которые помогают выводить токсины из организма. Кроме того, они являются источниками кальция, магния и калия, необходимых для здоровья сердца.

"Калий, магний и кальций, как известно, играют роль в регуляции кровяного давления", - говорит Аль Бочи, специализируйщися на оказании помощи пациентам с диабетом типа 2, которые подвержены высокому риску сердечных заболеваний.

Кроме того, зелень - как и большинство овощей - полна клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина, налаживает работу ЖКТ и помогает контролировать вес.

Орехи и семечки

Необработанные семечки и орехи также содержат большое количество калия, магния и других минералов, которые, как уже говорилось, снижают кровяное давление.

В частности, исследование показало, что фисташки помогают наладить добрый ритм, кровяное давление и снизить холестерин.

Свеклу

Свекла, оказывается, богата окисью азота, которая, как показывают исследования, может помочь открыть просвет кровеносных сосудов и, следовательно, снизить кровяное давление.

Кроме того, она является одним из единственных источников беталина, мощного антиоксиданта с высокими противовоспалительными свойствами. Потому свекла может использоваться для лечения заболеваний, вызванных хроническим воспалением, таких как артрит , рак и сердечная недостаточность.

Авокадо

Авокадо - богатый источник мононенасыщенных жирных кислот, который может нормализовать уровень холестерина. Также они помогают нормализовать уровень инсулина, что особенно важно для пациентов с диабетом.

Оливковое масло

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами и, как показали исследования, снижает артериальное давление и уровень плохого холестерина.

При этом ученые предупреждают, что оливковое масло очень высококалорийно. И его следует использовать в умеренных количествах.

Бобовые

Бобовые помогают сердцу благодаря их высокому уровню растворимой клетчатки, которая, как известно, снижает уровень холестерина и триглицеридов в кровотоке.

"Растворимая клетчатка связывается с дополнительным холестерином LDL в организме и выводит его из организма", - говорит Аль Бочи.

Исследования показали, что употребление до чашки бобовых улучшает артериальное давление. А люди с ожирением, которые съедали две порции бобовых в день существенно теряли в весе.

Бобовые не содержат холестерин и имеют в составе только около 3% жира, а также полны железа, марганца, меди, витаминов группы В, магния, цинка и фосфора.

Кисломолочные продукты

Оказывается, молоко, сыр и йогурт могут помочь снизить кровяное давление. Об этом свидетельствуют проведенные исследования. Ученые обнаружили, что участники, которые ели йогурт по крайней мере пять раз в неделю, имели 20% -ное снижение риска повышения кровяного давления.

"Молочные продукты содержат кальций, калий и магний, которые являются важными минералами для контроля артериального давления", - сказал Аль Бочи.

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