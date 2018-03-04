Полуобнаженная активистка группы FEMEN попыталась помешать проголосовать бывшему премьер-министру Италии на парламентских выборах, которые проходят в стране 4 марта, передает со ссылкой на "".

Во время акции девушка с голой грудью выпрыгнула на стол и кричала "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся". Спустя несколько секунд охранники сняли девушку со стола и вынесли из зала, а политик проголосовал. Видео инцидента можно посмотреть здесь:

"Время вышло, Берлускони. Ты засиделся!" - активистка группы FEMEN запрыгнула на стол перед бывшим премьер-министром Италии на голосовании в Милане — Настоящее Время (@CurrentTimeTv)

Отметим, что на победу на выборах в Италии претендуют три главные политические силы – правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра , правящие левоцентристы и популистское "Движение пяти звезд".

Социологические опросы в последние две недели перед голосованием не проводились, что затрудняет прогнозы. По последним опросам, проведенным в середине февраля, лидировала коалиция Берлускони. Однако, по данным тех же опросов, ни одна из политических сил не получит абсолютного большинства, а следовательно, необходимо будет создать коалиционное правительство.

Ситуация осложняется тем, что сам Берлускони даже в случае победы правоцентристской коалиции не сможет занять пост премьера из-за того, что был ранее осужден за финансовые преступления.

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