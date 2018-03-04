В преддверии юбилейной церемонии награждения "" прошла пир, посвященная актрисам, номинированным на премию в этом году, сообщает со ссылкой на .

Внимание фотографов своим ярким появлением привлекла актриса Эмма Стоун. Голливудская дива выбрала очень смелый образ для появления на красной ковровой дорожке.

Эмма предстала в платье с прозрачным верхом от Givenchy: за цензуру отвечали крупные карманы, тем более что под таким нарядом не оказалось нижнего белья.

Нежные локоны и макияж с акцентом на глаза стали удачным дополнением образа Эммы. Актриса с радостью позировала фотографам, демонстрируя свой откровенный образ во всех ракурсах.

Как ранее сообщалось, юбилейная, 90-я церемония вручения премии 2018 за достижения в области кинематографа состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в театре Долби.

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за в категории "Лучший фильм". В частности, за звание лучшего фильма года и заветную статуэтку будут бороться фильмы "Темные времена", "Дюнкерк", "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", а также "Три билборда на границе Эббинга", "Миссури".

В целом, в этом году больше только номинаций досталось следующим картинам: "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо получила 13 номинаций, "Дюнкерк" Кристофера Нолана - 8 номинаций, картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Макдонаха - 7 номинаций.

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