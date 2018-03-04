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Полиция ищет добровольцев, готовых выпить ради науки
04.03.2018 21:01
Полиция ищет добровольцев, готовых выпить ради науки По теме:

Полиция Ванкувера начала поиск восьми-десяти добровольцев для прохождения теста на трезвость, сообщает со ссылкой на .

Желающим необходимо будет приехать в участок, выпить три стопки крепкого алкоголя и выполнить различные задания. В награду полицейские угостят добровольцев пиццей и отвезут домой. Также участники эксперимента должны подписать запрет на управление автомобилем в этот день и «уважительно вести себя» в участке.

Тест доступен для всех желающих в возрасте от 24 до 60 лет без медицинских ограничений на употребление алкоголя.







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