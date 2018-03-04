Полиция ищет добровольцев, готовых выпить ради науки По
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Полиция Ванкувера начала поиск восьми-десяти
добровольцев для прохождения теста на трезвость, сообщает со
ссылкой на .
Желающим необходимо будет приехать в участок, выпить три стопки
крепкого алкоголя и выполнить различные задания. В награду
полицейские угостят добровольцев пиццей и отвезут домой. Также
участники эксперимента должны подписать запрет на управление
автомобилем в этот день и «уважительно вести себя» в участке.
Тест доступен для всех желающих в возрасте от 24 до 60 лет без
медицинских ограничений на употребление алкоголя.
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