Установка CatСlaw занимает минуты, и оно не требует никаких источников питания, однако за секунды способно нанести вред шинам автомобилей, хозяева которых совершают противоправные действия, пишет со ссылкой на .

CatСlaw – это круглое устройство размером с половинку маленького апельсина.

Оно предназначено для установки на тротуарах и в тех местах, где проезд автомобилей запрещен. Когда автомобиль или грузовик заезжает на CatClaw, вес транспорта придавливает резиновую гибкую часть устройства, обнажая таким образом острый штифт, пробивающий шину.

Само устройство не представляет никакой опасности для пешеходов и велосипедистов – их веса недостаточно для его активации. А идея его изобретения возникла у Янника после просмотра кадров съемок террористических атак, произошедших в прошлом году в Европе, в которых преступники использовали тяжелые автомобили для нападения на мирных граждан. В отличие от массивных стальных препятствий и бетонных блоков, устройство CatClaw дешевое в производстве и установке, не мешает пешеходам передвигаться по улицам городов и не портит эстетику мегаполисов.

Кроме того, CatClaw может стать мощным средством сдерживания водителей, осуществляющих парковку в неприспособленных для этого местах. На установку одного устройства требуется не более 3 минут, а их серийный выпуск обходится в пару фунтов стерлингов.

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