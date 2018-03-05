|В Подмосковье в аварии постраждали украинцы
|05.03.2018 02:01
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В Чеховскому районе Подмосковья снегоуборочная машина столкнулась с рейсовым автобусом, в результате чего один человек погиб и трое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ по Московской области, передает со ссылкой на .
"Около 13:45 в районе 78-го км автодороги" Крым "в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля КамАЗ", - сказали в пресс-службе, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.
В то же время источник российского агентства в экстренных службах уточнил, что в автобусе находилось 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.
Киевский районный суд Харькова до сих пор не определил скорость автомобилей участников .