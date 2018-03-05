Украины Владимир Гройсман обещает сделать качественные дороги до 2023 года.

Об этом он написал в Facebook, передает со ссылкой на .

"Через три-пять лет украинские дороги будут в очень хорошем состоянии. В Украине 95% дорог было разрушено. "" был в долгах, ничего не работало, проектов строительства и ремонта дорог не было. Мы разблокировали счета "Укравтодора", заменили руководство, начали запускать проекты. Украинские дороги изменятся кардинально ", - заявил глава Кабмина.

Кроме того, Володир Гройсман отчитытался, что в 2016 году было построено и отремонтировано 928 км дорог, в 2017 году вдвое больше - 2177 км. На 2018 год запланировано почти 47 млрд грн на строительство и ремонт дорог.

Стало известно где построят первую в Украине платную дорогу. Строительство запланировали на 2018 год, протяженность дороги должна составлять 84,4 км.

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