На церемонии вручения кинопремии 4 марта актеры наденут оранжевые значки в знак протеста против свободной продажи оружия в , передает со ссылкой на .

На значках изображен флаг в оранжевом цвете. Такие значки продаются на сайте Everytown инициативной группы. Её создали ученики школы во Флориде, где застрелили 17 человек.

Аналогичная акция проходила на вручении премий Золотой глобус и BAFTA, когда звезды надевали черную одежду и значки с надписью "Время вышло" в знак солидарности с жертвами сексуальных домогательств

Напоминаем, 14 февраля в американском штате Флорида прежний ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.

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