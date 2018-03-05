В харьковских колониях развито производство. Заключенные получают по 5-6 тысяч гривен в месяц.

Как им удалось это организовать и что нужно, чтобы наладить производство в других учреждениях, в интервью рассказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает со ссылкой на .

"Это большая работа менеджерская. Руководители харьковских колоний сумели найти с местной властью взаимопонимание. Заключенные много шьют для вооруженных сил, Нацгвардии. Делают плитку, ковку, мусорные баки", - говорит Денис Чернышов.

В прошлом году Правительство поставило условие: подписывать трудовые договоры с заключенными.

"Вроде, все правильно. Но есть два пункта, необходимые для этого - паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Во многих их нет. Мы подписали меморандумы с государственными институтами, ответственными за эти процессы, чтобы осужденные получали паспорта и идентификационные номера. Многие получили ИD-карты. Но несмотря на эту работу, у нас полностью выпали иностранные граждане и лица без гражданства. Ведь без упомянутых документов работать они не могут", - говорит.

"Если трудовой договор заключен, то, пожалуйста, 3723 залежи (размер минимальной заработной платы. - Gazeta.ua). Социальный вклад - заплати государству. Если предприятие не зарабатывает, то оно становится убыточным. Некоторым нашим директорам, которые не способны найти на месте контракты на производство, лучше, чтобы оно вообще не работало, - отмечает Денис Викторович. - следовательно говорим, что нам нужно государственный заказ. Не ради прибыли, главное - привлечь к работе заключенных ".

Интервью с заместителем министра юстиции Денисом Чернышевым вскоре читайте на сайте Gazeta.ua.

Процесс ликвидации Государственной пенитенциарной службы начался в мае 2016-го. Ее полномочия передали Министерству юстиции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира