На грани вымирания оказались северные белые носороги, передает со ссылкой на .

На планете осталось только три представителя данного вида: две самки и один самец. Однако носорог по кличке Судан уже слишком старый,чтобы иметь детей и смертельно болен. На ногах самца появилась инфекция, которая является возрастным заболеванием и не подлежит лечению, если носорог будет слишком страдать, то его будут вынуждены усыпить. Смерть Судана может привести к вымиранию целого вида белых носорогов.

Последние представители данного вида живут в заповеднике Ол Паджет в Кении. Носороги находятся под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны, ведь охота на рог животных выгоднее, чем наркотики. По верованиям, которые до сих пор живут в Африке и Азии, рог носорога обладает магическими свойствами.

Семь лет назад с лица Земли уже исчез черный носорог, кроме того все пять разновидностей находятся под угрозой исчезновения.

В прошлом году заповедник Ол Паджет смог собрать 9 млн долларов пожертвований, чтобы восстановить популяцию белых носорогов при помощи экстракорпорального оплодотворения. Однако ученые говорят, что даже если и удастся добиться появления потомства, вид все равно может исчезнуть, ведь смертность может превысить рождаемость.

Под угрозой вымирания оказались и королевские пингвины. На их популяцию влияет глобальное потепление.

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