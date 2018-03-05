Бывший советский полигон Яворов в Львовской области переоборудовали для обучения солдат и офицеров Вооруженных сил. Ежедневно инструкторы из , Канады, иногда из Литвы и Британии, проводят на нем занятия.

Об этом пишет французское издание Le Temps, поговорившее с американскими инструкторами, пишет со ссылкой на .

На базе постоянно находятся 200 американских и 250 канадских военнослужащих. Для них были построены отдельные казармы. У инструкторов свой распорядок, отличный о того, который есть в украинских подразделениях, свой спортзал.

Как рассказали, военные , обучение украинской армии не связано с конфликтом Украины и России, а направлена на приведени к стандартам . При этом канадский сержант Рауль Захар говорит, что Украина не сможет вступить в в ближайшие 10-15 лет.

Всего, по данным издания, с 2015 года на полигоне Яворов прошли обучение порядка шесть тысяч украинцев.

"В 2015 году украинцы обратились за помощью, и канадцы первыми ответили "да", - заверил майор Джефф Дей, заместитель командующего второй канадской механизированной бригадой Вооруженных сил Канады.

По его словам, с 2015 года канадские военные приезжала на западноукраинский полигон пять раз. Он добавил, что им было поручено разработать специальную учебную программу для подготовки украинских солдат в рамках операции UNIFIER.

На сайте Канады говорится, что задача была организована по просьбе и нацелена на поддержку , основное внимание уделяется военной подготовке.

"Это поможет им улучшить и укрепить свой военный потенциал. Канадская армия координирует свои действия по подготовке с и другими странами, которые помогают таким же способом", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 марта 2018 года было проведено 129 тренингов, которые охватывали все виды обучения.

Майор Дей пояснил, что украинских военных обучают тактической подготовке, артиллерии, бронетанковым маневрам, логистике, оказанию медицинской помощи и другим.

"Украина сталкивается с новым видом гибридной войны, мы показываем им наш опыт, полученный в Афганистане", - добавил он.



По словам полковника Антона Мироновича, в настоящее время украинская армия начала готовить в три-четыре раза больше курсантов, нежели 15 лет назад: если раньше в год военную подготовку проходили менее тысячи. призывников, то сейчас от трех до четырех тысяч человек.



Осеню 2017 года на полигоне Яворово прошли, в частности, украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск американской миссии в Европе Rapid Trident 2017.

Как следует из информации на сайте украинского военного ведомства, кроме инструкторов из и Канады, на обучение солдат приехали также военнослужащие из Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

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