|Газовая война: в ЕС рассказали о переговорах
|05.03.2018 05:31
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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал о переговорах с украинской и российского стороной из-за . Об этом говорится на сайте европейского ведомства, пишет со ссылкой на .
Шефчович подчеркнул, что готов участвовать и выступать посредником между Украиной и Россией по урегулированию газового конфликта.
По его словам, после обращения Кабмина Украины о положении газовой системы и импорта газа из России, он связался с украинским и российским правительствами.
За прошедшие дни вице-президент Шефчович обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, главе Нафтогаза Андрею Коболеву и министру энергетики России Александру Новаку.
В Украине Шефчовичу сообщили, что ситуация находится под контролем. , в свою очередь, заверил, что транзиту газа в страны Европейского Союза ничего не грозит.
"Что касается Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу сообщили, что намерен разорвать свои контракты с Нафтогазом. Эта процедура может занять некоторое время и иметь последствия поставок газа", - говорится в сообщении на сайте ЕК.
Также в заявлении говоритися, что Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Европейской Комиссией.
"Я буду внимательно следить за ситуацией, чтобы убедиться, чтобы была постоянная гарантия транзита российского газа через Украину в ЕС, поскольку это остается нашим приоритетом", - отмечается в заявлении.
Российская корпорация отказалась поставлять газ в Украину после решения Стокгольмского арбитраж по транзитному спору в пользу Нафтогаза. А позже вовсе решила разорать все соглашения с Украиной.
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