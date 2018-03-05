Какую украинскую купюру подделывают чаще всего По теме:
В Украине большинство фальшивых гривневых банкнот,
которые изымаются из обращения, составляют купюры номиналом 500
гривен образца 2006 года, сообщает пресс-служба Национального
банка, передает со ссылкой на .
В 2017 году их доля в общем количестве фальшивых банкнот выросла
до 61%.
Большинство изъятых фальшивых банкнот (81%) изготавливались с
использованием копировальной или компьютерной техники, в частности,
струйных и лазерных принтеров.
Остальные 19% фальшивок напечатаны полиграфическим
способом.
Чаще только обнаружены поддельные банкноты сбывались через кассы
заведений быстрого питания, супермаркетов и метрополитена.
В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков
через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы
с функцией приема наличных.
также приводит данные о наличии в обращении фальшивой
иностранной валюты.
Большинство изъятых из обращения поддельных банкнот составляли
доллары - 78%, евро - 16% и российские рубли - 6%.
При этом, часто подделывали иностранные банкноты номиналов: 100
долларов - 94%, 200, 100 и 50 евро - 40%, 21% и 29% соответственно,
а также 5000 и 1000 российских рублей - 71% и 21%.
Купюры, подделки которых чаще только обнаруживают в Украине это
200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира