В Украине большинство фальшивых гривневых банкнот, которые изымаются из обращения, составляют купюры номиналом 500 гривен образца 2006 года, сообщает пресс-служба Национального банка, передает со ссылкой на .

В 2017 году их доля в общем количестве фальшивых банкнот выросла до 61%.

Большинство изъятых фальшивых банкнот (81%) изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров.

Остальные 19% фальшивок напечатаны полиграфическим способом.

Чаще только обнаружены поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов и метрополитена.

В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

также приводит данные о наличии в обращении фальшивой иностранной валюты.

Большинство изъятых из обращения поддельных банкнот составляли доллары - 78%, евро - 16% и российские рубли - 6%.

При этом, часто подделывали иностранные банкноты номиналов: 100 долларов - 94%, 200, 100 и 50 евро - 40%, 21% и 29% соответственно, а также 5000 и 1000 российских рублей - 71% и 21%.

Купюры, подделки которых чаще только обнаруживают в Украине это 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира