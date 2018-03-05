В случае выявления подделок, между препаратов розничной продажи, украинцы должны обращаться в Государственную службу Украины по лекарственным средствам.

Об этом на канале Еспресо.TV заявила Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения, передает со ссылкой на .

"Мы обращаемся к Вам, чтобы Вы обращались к Гослекслужбе, руководителем которой является Наталья Гудзь. Там можно подать жалобы. Они сейчас уже могут идти на проверку. Скажите, где эти проблемы происходят, чтобы мы могли прийти на место. Гослекслужба этим занимается. Это их ответственность ", - сказала Супрун.

Также исполняющая обязанности министра отметила, что не располагает данными об объемах фальсификата в аптеках. Ведь последние 3 года действовал мораторий на проверку в аптеках и проверку фармацевтических производителей. Этот мораторий сняли 23 февраля и Гослекслужба получила возможность заниматься проверками.

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