Чтобы понять, при какой температуре замерзает бензин, нужно в первую очередь понимать химический состав этого топлива, пишет со ссылкой на .

Химический состав бензина

Бензин является не простым веществом (то есть не состоит из молекул одного вещества), а представляет собой смесь различных углеводородов и множества добавок. Нефть, путем перегонки которой и получают бензин, замерзает (становится густой) уже при температурах -25 – 30оС. Но бензин имеет гораздо более низкий уровень замерзания.

Обычными ингредиентами бензина являются этанол, толуол, октан, гексан и гептан. Иногда в нем присутствуют бутан, пентан и различные присадки. Большинство упомянутых химических веществ являются структурными изомерами.

Структурные изомеры – это химические соединения, имеющие одинаковую молекулярную формулу, но разные свойства из-за отличающейся структуры молекул. А потому, каждый из ингредиентов бензина имеет, как свою точку плавления, так и точку замерзания.

При какой температуре замерзает бензин

Ответ на этот вопрос напрашивается из вышеизложенного – нельзя назвать одну единую точку замерзания для бензина, ибо в зависимости от его состава у него значительно могут меняться химические и физические характеристики. Кстати, данное утверждение также применимо и к дизельному топливу.

Таким образом, ответом на вопрос «при какой температуре замерзает бензин?», является – диапазон температурных показателей.

Также стоит отметить, что при снижении температуры окружающей среды, бензин замерзает не резко общим объемом, а постепенно.

Первыми в бензине замерзают вода и смолы. Затем наступает очередь различных примесей и добавок, и самыми последними замерзают тяжелые молекулы углеводородов, которые превращаются в некое подобие хлопьев затвердевшего воска. Из-за этого бензин становится мутным и приобретает вид вязкого желе. Такое серьезное загустение бензина начинается примерно после – 60 оС -70 оС. В Украине таких температур не бывает.

Признаки замерзания топливной системы

Итак, мы уже поняли, что в украинских реалиях говорить о замерзшем бензине не приходится. Но, тогда почему иногда в морозы топливо начинает плохо подаваться к инжектору или карбюратору? Дело, скорее только, в качестве бензина.

Не станем говорить, что это происходит повсеместно (часть заправок в Украине работает добросовестно), однако, кое-где бензин оказывается не качественным, или как его называют в народе – «бадяжным». В него доливают воду, масло, мазут, дизель, и еще много только лишнего. В теплую погоду все это плещется где-то на дне бака и отсеивается фильтром.

А вот в холода добавленный не зимний дизель, масло и уж тем более вода начинают замерзать и густеть, покрывая фильтр кристаллами наледи. Именно из-за этого бензин и не поступает.

Что делать, если замерзла подача топлива

Придется снять и почистить фильтр, а также избавиться от нежелательных отложений и льда в топливном баке.

В крайнем случае используйте антифриз – автомобильную охлаждающую жидкость с температурой замерзания ниже температуры замерзания воды. Добавьте его в топливный бак и подождите около часа пока он смешается с бензином.

Профилактика замерзания топливной системы





Совет оставлять автомобиль в отапливаемом гараже, конечно, хорош, но далеко не для всех выполним.





В морозную пору года старайтесь заливать в автомобиль «зимний» бензин, у которого ниже точка замерзания.





Заправляйтесь на проверенных АЗС, в которых риск попасть на «бадяжное» топливо минимален.





Не оставляйте автомобиль на морозе с полупустым баком – в конце концов, именно водяной пар на холоде кристаллизуется и является основным виновником замерзания путей подачи топлива.





Вывод





Еще раз: точного ответа на вопрос, при какой температуре замерзает бензин, нет. Бензин состоит из смеси различных веществ, у которых разные точки замерзания.





Большинство обычных автомобильных бензинов начинает густеть при температурах – 60 о С -70 о С. Бензин уже считается замерзшим, если он превращается в густую желеобразную субстанцию.

С -70 С. Бензин уже считается замерзшим, если он превращается в густую желеобразную субстанцию.



Чтобы избежать проблем с автомобилем в морозную пору года, сосредоточьтесь на профилактике замерзания топливной системы.







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