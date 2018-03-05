Народный депутат от "взаимопомощи" Семен Семенченко причастен к совершению ряда тяжких преступлений.

Об этом сообщили "Обозревателю" источник в правоохранительных органах, передает со ссылкой на .

Речь идет о похищении и незаконном лишении свободы бывшего руководителя штаба батальона "Донбасс" Александра Калашника в сентябре 2015 года. Следствием установлено, что организатором данного преступления является Семенченко.

Он также стоит за рейдерским захватом и разбойным нападением в июле 2017 Кировоградской области. Тогда в больницу доставили начальника службы охраны местного сельскохозяйственного предприятия им. Димитрова с многочисленными телесными повреждениями и переломом основания черепа, которые человек получил при попытке рейдерского захвата предприятия.

Возле Верховной Рады прогремел взрыв, один из присутствующих привел в действие взрывное пакет. Полиция разбирает палатки и баррикады. Задержали около 30 человек - всех, кто был в городе по состоянию на 7.30 утра. В результате столкновений двум активистам разбили голову.

Во время столкновений в лагере были Егор и Семен Семенченко. Их задержали, поскольку имеют депутатскую неприкосновенность.

"Обыски полиции - это формальный повод, чтобы разобрать палаточный городок. Сразу зашли следователи, но людям начали им упрямиться. Тогда появились сецпризначенци, которые действовали, как" Беркут ", - сказал Парасюк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира