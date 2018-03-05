Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму, им грозит ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Об этом заявил заместитель прокурора АРК Александр , передает со ссылкой на .

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - сообщил .

Как отметили в прокуратуре, гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, угрожает преследование по статьям УК о захвате государственной власти и посягательства на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, которые организуют российские выборы в аннексированном Крыму.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину российской аннексии Крыма.

Напомним, ранее президент Украины призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

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