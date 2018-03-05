и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола

Об этом сообщает официальный сайт IFAB, передает со ссылкой на .

В ходе генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) включена в правила игры на постоянной основе.

Для того, чтобы включить VAR в правила футбола, организации понадобилось около двух лет, чтобы протестировать систему. В ходе тестирования видеоповторы были доступны для использования почти в тысячи поединках.

Также сообщается о том, что систему видеоповторов можно будет увидеть уже и на поединках Кубка мира-2018 в России.

Ранее система видеоповторов была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии.

Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии и на Кубке конфедераций в России.

Сейчас система функционирует на всех матчах чемпионатов Италии, Германии, Португалии, а также в МLS.

Ранее сообщалось, что может начать тестирование системы видеоповторов уже в этом сезоне.

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