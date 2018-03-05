|Rolls-Royce за 11,5 млн гривен разбили прямо в салоне
|05.03.2018 08:58
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Rolls-Royce разбили в Казахстане, сразу после открытия автосалона, передает со ссылкой на .
Известно, что посетитель шоу-рума Rolls-Royce дилера Cars Almaty в Алма-Ате, осматривая автомобиль нажал на педаль газа, в результатах чего машина поехала и врезалась в стеклянную витрину здания. Стоимость разбитого Rolls-Royce Ghost составляет как минимум 115 млн гривен.
Свидетелем происшествия стал житель Алма-Аты, который сфотографировал случай и прокомментировал его.
"Иду себе спокойно с остановки мимо автоцентра Rolls Royce, и здесь визг колес, стук, сыплется стекло. Выползает из машины какой-то пьяный, неясный человек и выходит спокойно в дверь. Все за ним! Как он туда попал? Что же с им теперь будет, машине пол-морды снес о металлический каркас здания? ", - рассказал зритель.
Виновника происшествия задержали, однако ему ничего не угрожает. Ведь закон гласит, что за товар, который еще находится в магазине, отвечает продавец.
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