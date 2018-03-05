Rolls-Royce разбили в Казахстане, сразу после открытия автосалона, передает со ссылкой на .

Известно, что посетитель шоу-рума Rolls-Royce дилера Cars Almaty в Алма-Ате, осматривая автомобиль нажал на педаль газа, в результатах чего машина поехала и врезалась в стеклянную витрину здания. Стоимость разбитого Rolls-Royce Ghost составляет как минимум 115 млн гривен.

Свидетелем происшествия стал житель Алма-Аты, который сфотографировал случай и прокомментировал его.

"Иду себе спокойно с остановки мимо автоцентра Rolls Royce, и здесь визг колес, стук, сыплется стекло. Выползает из машины какой-то пьяный, неясный человек и выходит спокойно в дверь. Все за ним! Как он туда попал? Что же с им теперь будет, машине пол-морды снес о металлический каркас здания? ", - рассказал зритель.

Виновника происшествия задержали, однако ему ничего не угрожает. Ведь закон гласит, что за товар, который еще находится в магазине, отвечает продавец.

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