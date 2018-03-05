28 февраля в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности, поданный президентом Петром Порошенко.

Руководители парламента уже заявили о приоритетности этого документа, который должен приблизить Украину к стандартам и предусматривает реформу сектора госбезопасности. На необходимости принятия соответствующего законопроекта ранее акцентировали и в Соединенных Штатах Америки. В чем суть документа, передает со ссылкой на .

17 января Совет национальной безопасности и обороны дал добро на внесение законопроекта "О национальной безопасности Украины" на рассмотрение Верховной Рады. Как заявили в , документ разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами , и Европейского союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие к стандартам государств-членов .

"Проект ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском союзе, и в Североатлантическом договоре, должно быть безусловной гарантией безопасности суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорил президент .

Он упомянул о нем и во время своей пресс-конференции 28 февраля: "Проект разрабатывался много месяцев в тесной координации с нашими партнерами по , он предусматривает переход нашего сектора безопасности на стандарты . Ключевое - внедрение демократического гражданского контроля за армией, за правоохранительными органами, за спецслужбами. Я долго колебался, но принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны. Разделить позиции главнокомандующего и начальника Генерального штаба, сделать ряд реформ, чтобы перевести Украину на стандарты и имплементировать нормы, которые я отметил в стратегическом оборонном бюллетене".

К принятию соответствующего закона часто призывали и в . Так, по убеждению министра обороны Джеймса Мэттиса, принятие такого законопроекта было бы шагом, обеспечивающим "прочную правовую основу для осуществления реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины". А в Госдепартаменте заявили, что "принятие закона усилит соответствие Украины евроатлантическим стандартам и поможет создать профессиональную, устойчивую систему обороны, способную полностью защитить территориальную целостность Украины".

Впоследствии, после финального утверждения и обсуждения в АП, в среду, 28 февраля законопроект №8068 появился в парламенте, и был направлен на рассмотрение профильного комитета.

Что предусмотрено документом

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель документа - исправить существующие недостатки действующего законодательства в сфере нацбезопасности. В частности, сейчас перечень угроз нацбезопасности Украины очень размыт. Также действующий перечень угроз и меры реагирования на них не соответствует практикам государств - членов ЕС и . В нынешнем законодательстве "отсутствует четкое разграничение полномочий государственных органов, прежде только органов сектора безопасности, что затрудняет межведомственную координацию, в частности в условиях длительной агрессии против Украины, которая частично осуществляется в т.н. "гибридных" проявлениях", говорится в пояснительной записке.

Как указано в самом тексте законопроекта, обнародованном 28 февраля на сайте , документом:

- определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны (то есть четко определяется какое из ведомств за что отвечает и кому подчиняется);

- создается основа для интеграции политики и процедур органов государственной власти, других государственных органов, функции которых касаются национальной безопасности и обороны, сил безопасности и сил обороны;

- определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны;

- вводится безграничный подход к планированию в сферах национальной безопасности и обороны (разделяется на долгосрочное (более пяти лет), среднесрочное (до пяти лет) и краткосрочное (до трех лет), обеспечивая таким образом демократический гражданский контроль над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Среди "фундаментальных национальных интересов Украины" в документе прописаны интеграция в ЕС, приобретение членства в ЕС и . В законопроекте закреплен и годовой объем финансирования сектора безопасности и обороны - он должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

К сектору безопасности и обороны законопроектом определяются такие составляющие: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленный комплекс; граждане и общественные объединения, охотно участвующие в обеспечении национальной безопасности. А в состав сектора безопасности и обороны входят: , , , , Аппарат , Нацгвардия, Нацполиция, , Госмиграционная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Управление госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Государственная специальная служба транспорта, разведывательные органы, центральный орган исполнительной власти по военно-промышленной политике, другие органы. Руководство сектором нацбезопасности и обороны, согласно документу, должен осуществлять президент.

Следует отметить, что в мирное время Нацгвардия входит в состав сил безопасности (подчиняется МВД), выполняя правоохранительные функции. Но с введением военного положения, как предусмотрено документом, Нацгвардия "приводится в готовность к выполнению задач по назначению в условиях действия правового режима военного положения", входит в состав сил обороны и переходит в подчинение главнокомандующего . Сейчас, по действующему закону о Нацгвардии, во время военного положения Нацгвардия подчиняется Министерству обороны.

Еще одно новшество - с 1 января 2019 года (дата вступления в силу этой статьи прописана в заключительных положениях) министр обороны Украины будет из числа гражданских лиц (не военнослужащий), как и его заместители. Изменения коснутся и должностей командующего и главы Генерального штаба. На сегодняшний день обе должности занимает Виктор Муженко. Согласно документу, с 1 января 2021 года эти должности должны быть разделены. Главнокомандующий должен подчиняться президенту и министру обороны, и станет высшим военным должностным лицом в . А начальник Генштаба, в свою очередь, будет подчиняться главнокомандующему .

Объединенный оперативный штаб будет обеспечивать управление войсками (силами) в операциях в течение длительного времени (например, нынешней АТО). Руководить объединенным оперативным штабом должен командующий объединенных сил. Назначается и увольняется он президентом по представлению министра обороны, но подчиняется Главнокомандующему .

Документом, между прочего, предусмотрено, что общественность, наряду с президентом, , , Кабмином, органами исполнительной власти и местного самоуправления, судебного контроля будет принимать участие в осуществлении "демократического гражданского контроля". Контроль со стороны граждан может быть через общественные объединения, через депутатов местных советов, лично путем обращения к уполномоченному по правам человека или в государственные органы. Однако сфера общественного контроля может быть ограничена законом.

В заключительных положениях законопроекта указано, что после его принятия свою силу теряют уже существующие законы "Об основах национальной безопасности Украины" от 2003 года, "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" от 2003 года и "Об организации оборонного планирования" от 2005 года.

Что думают о законопроекте парламентарии

Пока большинство опрошенных изданием народных депутатов признают, что еще не успели ознакомиться с текстом законопроекта. А те, кто успел - перечисляют положительные стороны законодательной инициативы.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, соответствующий закон приблизит Украину к стандартам НАТО: "Это действительно очень важный закон, который приблизит Украину к стандартам , который еще раз фиксирует необратимость нашего евроатлантического выбора, который усиливает контроль над силовыми структурами. И, в конце концов, который фиксирует, что министр обороны должен быть гражданским, что также является стандартом и нормой для стран ".

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, депутат от БПП Иван Винник считает, что концепция законопроекта о национальной безопасности заключается в лишении политиков возможности влиять на силовые органы. "Концепция закона о национальной безопасности состоит в том, чтобы силовые подразделения, правоохранительные органы и спецподразделения ограничить от любого влияния политиков. Чтобы не было ситуаций, как это было в свое время, когда Янукович хотел использовать армию против мирных протестов… Чтобы не было ситуаций, когда не исполняет своих обязанностей и прочее. Закон должен быть один для всех, монополия на силу должна быть исключительно у правоохранительных органов. И ни один политик не может на это влиять", - рассказал журналистам Винник в понедельник, 26 февраля.

По словам замглавы фракции "Народного фронта", члена профильного комитета Андрея Тетерука, законопроект о нацбезопасности направлен на адаптацию стратегии безопасности к современным вызовам и требованиям. "Речь идет о противодействии киберугрозам, гражданском контроле за деятельностью , взаимодействии военно-промышленного комплекса, осовременивании системы управления , приведения к стандартам для приобретения членства в ", - заявил нардеп в комментарии .

"Лично я буду голосовать "за", - добавил Тетерук. И уточнил, что часть пока не принимала консенсусного решения касательно документа. В то же время, глава фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что эта сила будет поддерживать президентский законопроект.

По прогнозам Андрея Тетерука, члена профильного комитета , документ будет рассмотрен комитетом уже на следующем заседании. "Думаю, до окончания сессии мы его примем в целом в парламенте. До июня будем работать, чтобы в июне прошло второе чтение", - заявил изданию парламентарий.

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