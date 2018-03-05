Россия прибегает к провокациям и проводит скрытую кампанию с целью поссорить Украину с Венгрией и Польшей.

Она состоит из серии преимущественно небольших по масштабам случаев вандализма, поджогов, взрывов и фейковых демонстраций,передает со ссылкой на .

Среди них разрушение кладбищ и памятников, священных для польского меньшинства в Львовской и Волынской областях, венгров на Закарпатье и болгар в Одессе. Полусерьезное провозглашения сепаратистских государств, таких как "Луганская Народная Республика" и фейковый марш под именем поляков и болгар Украины, которые требуют автономии. Одной из последних провокации стал случай с двойным поджогом здания Венгерского культурного общества в Ужгороде.

"Это организованная, скоординированная российская кампания, проведенная платными провокаторами в рамках широкой информационной операции. Она направлена на аудиторию в Украине, Польше и России и синхронизирована по сообщениям российских государственных СМИ, - говорит директор Центра анализа пропаганды и дезинформации в Варшаве Адам Лелонек, - Нет сомнений, что она имела конкретный эффект и подлила масла в огонь польско-украинской дипломатической вражды".

Причастны к большинству провокаций лица были идентифицированы как члены еще одного загадочного маргинального движения - украинской группы под названием Наждак со связями с Россией. Через несколько месяцев расследования некоторые члены группы были обвинены и осуждены, но ее руководитель, Николай Дульский по слухам сбежал в Москву. Но стабильная и неспешная кампания уже повлияла на отношения между соседями и внутри Украины, утверждают эксперты.

"Проблема в том, что легко подорвать официальные украинские выводы, учитывая сомнительную репутацию и государственного аппарата", - отмечает прежний сотрудник польской разведки и аналитик Фонда Пуласки в Варшаве Роберт Чеда, - И действительно, вы могли бы придумать несколько возможных альтернативных объяснений - например, что это часть войны между олигархами или националистами, которые увеличивают политическое влияние. Но правда в том, что неважно, кто за этим стоит, это выгодно России".

После резонансного марша националистов во Львове заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий обвинил украинскую сторону в неготовности к компромиссам. Украинская сторона саботирует польские призывы к сотрудничеству и отказывается от польских предложений..

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