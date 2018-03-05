Финляндия принципиально готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с главой Финляндии Тимо Сойни, передает со ссылкой на .

"Основными темами встречи было то, где мы находимся в ситуации вокруг оккупированного Донбасса. Для нас очень важно, что наши финские друзья в принципиальном плане готовы принять участие в предстоящей миротворческой операции. Сейчас мы должны давить на Россию для того, чтобы это была настоящая миротворческая операция", - заявил Климкин.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни выразил поддержку суверенитета Украины и призвал к выполнению Минских соглашений на востоке Украины.

"Мы подчеркиваем необходимость придерживаться постоянного перемирия. Мы считаем, что единственный путь к миру на Донбассе заключается в выполнении Минских соглашений. Мы считаем, что у России есть ключи к решению этого конфликта, она должна использовать свое влияние на сепаратистов. Мы также считаем, что нет никаких оснований по смягчения санкций, пока Минские договоренности не будут выполнены", - заявил Сойни.

Напомним, сегодня, 5 марта, глава Швеции Петер Хультквист также заявил, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.

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