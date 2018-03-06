Журналисты CNBC провели испытание гигантского боевого робота Method-2. В итоге эксперты пришли к выводу, что машина является непригодной. Они заявили, что робот не в состоянии выполнять действия, заявленные производителем. Об этом пишет со ссылкой на .

Известно, что создателем гигантской военный машины является южнокорейская компания Hankook Mirae Technology. При наличии пилота может осуществляться лишь управление "руками" робота. В то же время полноценное управление роботом вероятно благодаря инженеру, который находится в отдельном помещении.

Робот был представлен в декабре 2016 года. Дизайном машины занимался 3D-художник Виталий Булгаров, создавший модели для фильмов "Трансформеры 4", "Терминатор: Генезис" и других.

Стоимость робота оценивают в сумму около 100 миллионов долларов.















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