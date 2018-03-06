40-я ракетка мира Леся Цуренко после победы на турнире серии WTA International в Акапулько поднялась на 14-е место в чемпионской гонке WTA.

На данный момент украинка имеет в активе 551 очко ровно столько же, сколько и швейцарка Белинда Бенчич,передает со ссылкой на .

От восьмого места, которое дает пропуск на Итоговый турнир в Сингапур, Цуренко отстает на 279 очков. Сейчас восьмую позицию занимает чешка Каролина Плишкова.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в чемпионской гонке WTA идет на четвертой позиции.

Вчера, 4 марта, Леся Цуренко победила на турнире в Акапулько, а триумф принес украинке $ 43 тысячи и 280 рейтинговых очков.

В финале действующая чемпионка в трех сетах одолела 183-ю ракетку мира, швейцарку Стефани Фогель.

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