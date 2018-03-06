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Школьника ударило током в троллейбусе
06.03.2018 04:58
Школьника ударило током в троллейбусе По теме:

В реанимационное отделение Черниговской областной больницы с электротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был госпитализирован 11-летний ученик.

Установлено, что мальчика ударило током в троллейбусе возле остановки общественного транспорта "Прогресс". Об этом передает со ссылкой на .

Это случилось после того, как мальчик коснулся дверей во время посадки. Пострадавший упал и ударился головой о бордюр.

 







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