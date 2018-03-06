5 марта в Днепре погиб 32-летний мужчина. Нырнул в прорубь на реке и пошел под лед по течению. Трагедия произошла около 8.50. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС области.

"Спасатели на реке обнаружили две проруби на расстоянии 150 м от берега, в которых ныряли 3 человека. Один из них вовремя не появился на поверхности. Водолазами-спасателями с помощью водолазного снаряжения было обследовано 150 кв. м подводной акватории. На глубине 6 м был найден мужчина и поднят на поверхность из воды", - сообщили спасатели.

Мужчину предали медикам, где было проведено сердечно-легочную реанимацию, но она не дала результатов. Врачи констатировали смерть пострадавшего,передает со ссылкой на .

В течение суток спасатели искали тело 52-летнего Виктора Гладкого, который провалился под лед на реке Южный Буг возле поселка Сутиски Тывровского района Винницкой области. Вместе с односельчанином 57-летним Иваном Ковалем ловили рыбу.

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