Главный тренер сборной Украины назвал фамилии легионеров, которым направлены вызовы в национальную команду.

Об этом сообщает официальный сайт .

В список легионеров вошли: защитник Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), полузащитники Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), (" Сити") и нападающий Роман Яремчук ("Гент", Бельгия). Для последнего это дебютный вызов в сборную,передает со ссылкой на .

В рамках тренировочного сбора, который начнется ориентировочно 19 марта, национальная сборная планирует провести два спарринга - 23 марта (место проведения уточняется, вероятным соперником будет команда Саудовской Аравии) и 27 марта (в бельгийском Льеже против сборной Японии).

В ближайшее время тренерский штаб обнародует все список футболистов, которые будут работать во время мартовского сбора национальной команды.

Ранее стали известны соперники сборной Украины в Лиге наций.

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