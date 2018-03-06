Неполитические Сводки
|Порошенко призвал Финляндию не допускать граждан к "наблюдению" выборов президента РФ в Крыму
|06.03.2018 07:20
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призвал Финляндию, чтобы она не допускала своих граждан в качестве "наблюдателей" на выборах президента Российской Федерации (РФ) в оккупированном Крыму. Об этом сказал Порошенко во время встречи с Министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .
"Намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречит международному праву. На встрече с Министром иностранных дел Финляндии призвал принять меры для недопущения своих граждан до "международного наблюдения", - заявил Порошенко.
Глава государства также призвал международных партнеров к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове.
Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и Крыму, в частности, перспективы развертывания миротворческой миссии . Собеседники поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее прокуратура Автономной Республики Крым предупредила граждан Украины, что в случае их участия в организации проведении российских выборов в аннксированном Крыму, им грозит ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.