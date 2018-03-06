Автомобиль, который находился в розыске почти 24 года выявлено в территориальном сервисном центре № 5343, расположенном в городе Лубны.

Местная жительница привезла на перерегистрацию легковушка ВАЗ 21099 красного цвета 1993 выпуска, сообщает сервис нийцентр ,передает со ссылкой на .

При проведении экспертного исследования старшим судебным экспертом не только выявлен факт удаления первичного обозначения кузова, двигателя, но и установлено, что автомобиль разыскивается Гагаринским РОВД. Севастополя от 07.11.1994 года.

Автомобиль были направлены в Лубенского ОП.

Однако, что делать дальше с таким автомобилем пока не ясно, ведь его отправка на временно оккупированную территорию вряд ли будет иметь место.

32-летний Тимоти Джек Паркер признался, что похитил 500 автомобилей за 20 лет. Рассказал правоохранителям, что начал заниматься автокражами, когда ему исполнилось 12. От большинства авто он лишался меньше чем за день.

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