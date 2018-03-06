Спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил о необходимотси ликвидации самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик".

Во время дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute в Нью-Йорке он также говорил о миротворческой миссии и низком доверии жителей Донбасса к украинским властям, пишет со ссылкой на .

В России раскритиковали слова Волкера, назвав его "спецпредставителем по срыву минских соглашений", отметив, что ЛДНР прописаны в этих договоренностях и без их соглашения миротворцев не будет.

ЛДНР: уничтожить или расформировать?

Волкер во время выступления, которое описывало позицию по конфликту на востоке Украины, заявил, что "самопровозглашенные республики, созданные Россией", должны быть расформированы (disband) для выполнения минских соглашений.

"Не существует места для них в Конституции Украины. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы", - сказал он.

Спецпредставитель Госдепа говорит, что ввод миротворцев на территорию Донбасса поможет воплотить в жизнь минские договоренности и решить конфликт на Донбассе.

Он отметил, что после размещения миротворцев местные выборы можно будет организовать в течение полугода, после чего территории ЛДНР отойдут под управление украинских властей.

При этом Волкер отметил низкий уровень доверия населения Донбасса к . Он подчеркнул, что украинским властям предстоит большая работа по восстановлению отношений с жителями самопровозглашенных "республик".















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