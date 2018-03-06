Подготовка к ассоциации с Европейским Союзом длилась с 2010 года, а в 2012 году сделка была действительно подготовлена.

Об этом в зале Оболонского суда во время показаний по делу о госизмене Януковича сообщил свидетель стороны защиты прежний министр иностранных дел Леонид , передает со ссылкой на .

"Фактически подготовка к ассоциации длилась с 2010 года. И в 2012 году действительно сделка была подготовлена. 21 ноября 2013 года после заседания Кабмина, утвердил перенос подписания соглашения об ассоциации. Основанием для переноса было то, что на ноябрь этого времени ни Украина, ни потенциальные партнеры Украины были не готовы к имплементации этого соглашения. В 1993 году был принят первый документ об основах внешней политики, в котором принималось, что Украина имела стратегические отношения со всеми государствами мира. Эта логика действительно шла от самого дня независимости. К сожалению, на то время не удалось решить главное противоречие о зонах торговли, в частности это касалось зон свободной торговли с . Конфликт заключался в том, что Украина теряла зоны торговли при условии ассоциации. Я считаю, что ЕС был не готов к подписанию этого соглашения. отказывалась с нами работать",- заявил свидетель.

По словам , ЕС отказался пересматривать условия соглашения.

"То, что Украина не готова подписать ассоциацию было известно на саммите в Вильнюсе. заявил, что ЕС готов подписать при исполнении Украиной определенных политических обязательств. Украина все условия выполнила, но почувствовала огромное давление. Было жесткое давление, чтобы Украина подписала документ. У нас все решения были заключены, но подписание не состоялось", - добавил свидетель.

По его словам, был высокий уровень стратегического партнерства с Россией, был подписан договор о дружбе и сотрудничестве в 1997 году.

"Внешняя политика Украины основана на принципах партнерства со всеми государствами. Самый высокий уровень стратегического партнерства существовал с Россией", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, Министры Европейского союза (ЕС) утвердили продление санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 12 чиновников из его окружения на год.

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