Британская автомобильная компания привезла на автосалон в Женеву свой первый внедорожник с гибридным двигателем.

Bentayga Hybrid имеет силовую установку V6 и электродвигатель. E-Hybrid иметь мощность до 462 л.с.,передает со ссылкой на .

Привод работает в трех режимах: EV Drive (только электротяга), Hybrid Mode (гибридный режим) и Hold Mode (поддержание заряда батареи).

Внедорожник сможет проехать на одном аккумуляторе 50 км. С помощью специальной зарядки он будет заряжаться за 2,6 ч. От домашней розетки - за 7,5 ч.

Гибридное авто может быть четырехместным и пятиместным. За доплату доступны комфортные передние кресла с 22 электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем можно дополнить 1950-ваттной аудиосистемой Naim с 18 динамиками.

Автомобиль оснастили GPS-позиционированием. Он вычислять лучшее время для использования электродвигателя в гибридном режиме. В приложении будет поиск ближайших зарядных станций.

Владелец автомобиля может загрузить на свой смартфон фирменные программы компании. С помощью них можно следить за зарядкой батареи и управлять некоторыми функциями автомобиля. К примеру, прогреть или охладить салон до своего прихода.

Среди навигаций - адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков. Также есть камеры кругового обзора.

Продажи автомобиля Bentayga Hybrid стартуют во второй половине нынешнего года.

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