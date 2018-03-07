В Верховной Раде предлагают урегулировать вопрос автомобилей на еврономерах. Для этого владельцев таких машин хотят обязать уплатить в госбюджет символический вклад, какой именно, пока неизвестно, передает со ссылкой на .

"О еврономерах могу сообщить, что уже достигнуто экономического и политического консенсуса. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в госбюджет символический вклад", - заявил Александр Кирш, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам совершенствования Налогового кодекса.

Решение должно увеличить количество авто на государственной регистрации.

"В Верховной Раде хотят пойти по молдавским сценарию. При пересечении границы авто на иностранном регистрации должны будут платить сбор за пользование украинскими дорогами. В Молдове это привело к тому, что стало более экономически целесообразно растаможивать машины, а не ездить на иностранной регистрации", - говорит Gazeta.ua Олег Омельницкий, руководитель компании "Автоконсалтинг"

Эксперт убежден, что закон не решит вопрос евроблях в Украине.

"Если мы говорим о символическом сбор для владельцев авто на иностранном регистрации, то зеркальными должны быть и ставки растаможки машин. На каком основании одни владельцы использовать их за меньшие средства, чем тот человек, который имеет украинскую регистрацию? Это дискриминация. Если мы говорим о символическом сбор, тогда должны быть и символические ставки растаможки авто. Если этот сбор будет существенным, действительно таким как растаможка, тогда нет вопросов. Но если он будет копейки по сравнению с таможенным оформлением автомобилей? Так мы не убираем схему. Это будет не компромисс, а затяжки. Вопрос должен решаться в комплексе", - говорит Олег Омельницкий.

В Украине сейчас более 1 млн. нерастаможенных авто - на литовских и польских номерах. За последние два года зарегистрировали более 20 занопроект для легализации этих машин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира